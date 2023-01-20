На Ставрополье 22-летний мужчина пытался сбыть 120 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье сотрудники полиции остановили 22-летнего местного жителя, так как привлек внимание характерным для «закладчика» поведением.

Правоохранители не ошиблись: в ходе личного досмотра у мужчины нашли и изъяли 30 свертков с «порошком». После злоумышленника доставили в отделение для дачи показаний.

— Экспертизой подтвердилось наркотическое свойство содержимого пакетов общим весом более 120 граммов, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии. В отношении наркозакладчика возбудили уголовное дело.

Теперь молодому человеку грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается, собираются доказательства вины гражданина. После материалы направят в суд, где решится судьба закладчика.

Другой житель Ставрополья получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Нидерландов. Сотрудники ФСБ задержали контрабандиста во время получения очередной партии веществ.