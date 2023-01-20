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НовостиОбщество20 января 2023 15:12

Передвижной трансформатор на подстанции «Махачкала-110» введен в работу

Источник:kp.ru
Фото: «Россети-Северный Кавказ»

Фото: «Россети-Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Дагэнерго» ввели в работу передвижной трансформатор, который был доставлен на подстанцию «Махачкала-110» в дополнение к действующему на объекте трансформатору 25 тыс. кВА.

Эта мера позволила сократить количество потребителей, попадающих одновременно под ограничения электроснабжения в микрорайоне Первая Махачкала, поселке Семендер и части проспекта Акушинского, до 5 тысяч человек.

В настоящее время, после проведения технических мероприятий и создания временной схемы электроснабжения, энергетики совместно с представителями органов власти приступили к формированию графика подачи электроэнергии потребителям. Документ будет предоставлен жителям по завершению данной работы.

Напомним, в зону временного нарушения энергоснабжения в общей сложности попадают около 25 тысяч жителей Махачкалы.