Прокуратура республики Дагестан организовала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса

Прокуратурой республики организована проверка в связи с ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что прокуратурой республики Дагестан 21 января 2023 года была организована проверка в связи с ДТП, которое произошло в Бабаюртовском районе. В аварии пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, крупное ДТП произошло 21 января 2023 года, примерно в 14:30, на 424 километре ФАД «Астрахань-Махачкала», на территории Бабаюртовского района. По данным телеграм-канала МВД Дагестан, водитель автомобиля «Mercedes-Benz Sprinter» не справился с управлением и допустил столкновение со столбом освещения. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.

На место происшествия прибыла карета скорой помощи, в ДТП пострадали 9 человек взрослых и 1 ребенок. Пассажиры были доставлены в районное медучреждение с различными телесными повреждениями.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок, - сообщили в региональном ведомстве республики.