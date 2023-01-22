На Ставрополье утку признали виновной в аварии с полицейской машиной

Утку признали виновной в аварии с участием полицейского автомобиля с майором на Ставрополье. По информации Telegram-канала Mash, птица сбежала из хозяйства местной жительницы и оказалась на проезжей части, где ее и сбили.

Патрульная машина в результате аварии оказалась повреждена – было повреждено лобовое стекло. А позже утку признали «помехой в движении транспортных средств». В поисках виновных пришли к хозяйке.

Женщине выписали административный протокол за нарушение правил дорожного движения и создание помех дорожному движению. В итоге хозяйка сбитой птицы заплатит 1000 рублей за сбежавшее с ее участка животное.

Другая авария на Ставрополье произошла с участием грузовика, когда 16-летний парень взял машину отца. Причем предварительно бесправник не стал провокатором происшествия – водитель грузового транспорта не уступил дорогу, выезжая со второстепенной полосы.