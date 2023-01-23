В Кисловодске появится амфитеатр с видом на гору Кольцо за 34 млн рублей

На Ставрополье в городе Кисловодске к концу марта 2023 года должно завершиться благоустройство амфитеатра с видом на гору Кольцо. Стоимость объекта составила 34 млн рублей. Как сообщает администрация города-курорта, все деньги были получены благодаря курортному сбору.

— Новый объект расположится перед памятником природы – горой Кольцо. Планируем показывать на территории амфитеатра уличные перформансы и спектакли, которые будут основаны на городских легендах, – сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Площадь у подножия горы, по словам мэра, благоустраивают впервые. Будут проведены работы по обновлению подъездной дороги, строительству новых тротуаров и созданию мест для прогулок.

Тем временем в другом городе-курорте, в Пятигорске, готовятся к концерту Инстасамки, против которого с многочисленными жалобами выступили общественники. Правда, исполнительница все же пошла на уступки и сообщила, что выступит без мата.