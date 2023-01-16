В СКФО выдана первая ипотеку по обновленной «Семейной ипотеке»

ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе провел первую сделку в рамках обновленной «Семейной ипотеки». Кредит по минимальной ставке 5,7% годовых получили клиенты из Ставрополя, которые приобрели квартиру в строящемся жилом комплексе. Сумма сделки составила 3 млн рублей.

Льготные программы господдержки остаются одним из факторов, поддерживающих рынок ипотеки в округе. По итогам 2022 года доля «Семейной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой-2020» в общем объеме выдач превысила 30%. Данными предложениями воспользовались порядка одной тысячи жителей региона, которые оформили кредиты более чем на 3 млрд рублей.

ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок по новым условиям «Семейной ипотеки». Подать документы на льготный кредит теперь могут заемщики с двумя детьми до 18 лет. Помимо данной категории граждан, воспользоваться условиями «Семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

Также можно подать заявку по новым условиям «Ипотеки с господдержкой-2020». Минимальная ставка по программе составляет 7,7%.

«Ипотечные госпрограммы пользуются стабильным спросом у жителей Северного Кавказа: в прошлом году по ним была проведена каждая третья сделка. Ожидаем, что и в текущем году интерес к программам сохранится. Несмотря на корректировку ставок по «Ипотеке с господдержкой-2020», она по-прежнему гораздо выгоднее базовых рыночных предложений. Расширение «Семейной ипотеки» позволит большему числу семей в округе воспользоваться возможностью оформить кредит на льготных условиях», - комментирует управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко.