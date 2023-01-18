Ставропольцы стали в четыре раза чаще заказывать банковские карты на дом

По итогам 2022 года количество карт, доставленных курьерской службой ВТБ в Ставрополе, увеличилось в 4,3 раза. За год сервисом воспользовалось несколько тысяч ставропольцев. Наибольшим спросом у жителей города пользовались дебетовые карты: на них пришлось девять десятых заказанных карт.

ВТБ запустил доставку банковских карт в Ставрополе в 2021 году, средний срок получения пластика составляет несколько часов после оформления заявки. В 2022 году наибольшим спросом пользовался заказ на дом дебетовых карт. Однако интерес к кредитным картам рос более динамично: с января по декабрь количество кредиток, доставленных клиентам, увеличилось 6,8 раз, а дебетовых – в 4 раза.

«Банковские карты стали неотъемлемой частью жизни современных людей – ими активно пользуются как экономически активное население, так и пенсионеры, подростки. Сегодня многие выбирают дистанционные каналы для решения финансовых вопросов и взаимодействия с банком. Поэтому возможность заказать доставку пластика домой или в офис является не только удобным, но и актуальным сервисом, особенно в период сезонных заболеваний. По наши оценкам, в этом году спрос продолжит расти», – комментирует Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

Сервис рассчитан прежде всего на тех, кто пока не пользуется продуктами банка, и предполагает заполнение анкеты на сайте. Для действующих розничных клиентов доступен сервис быстрого заказа дебетовых карт через приложение. Неименную карту, которая по функционалу сопоставима с именной, можно получить в день заказа.

Также опция доступна пенсионерам, которые одновременно с доставкой карты могут на нее перевести зачисление пенсии.