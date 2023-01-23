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НовостиПроисшествия23 января 2023 13:37

На Ставрополье 36-летний мужчина хранил дома 300 граммов марихуаны

Теперь ему грозит срок
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья полицейские узнали о том, что житель села Константиновского хранит у себя марихуану. Правоохранители поехали к мужчине, где информация подтвердилась: оперативники обнаружили и изъяли части растений серо-зеленого цвета.

— В отделе внутренних дел 36-летний гражданин пояснил, что растение он сорвал на пустыре напротив леса возле села, высушил и хранил для личного употребления, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Теперь в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за «незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». После расследования материалы направят в суд, где решится судьба мужчины.

Также на Ставрополье поймали 19-летнего наркозакладчика с 500 граммами «синтетики» – всего 1500 разовых доз. Сам парень тоже оказался под веществами. В отношении него возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.