В Ставрополе водитель при развороте сбил пешехода на переходе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, вчера, 23 января, примерно в 9:00 на Российском проспекте водитель «Киа Спектра» решил развернуться и не предоставил преимущество в движении идущей по пешеходному переходу женщине.

— С переломом ноги 47-летняя пешеход доставлена в больницу, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель, 44-летний местный житель, в момент аварии был трезвый, за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. Проводится проверка с целью выяснить все обстоятельства произошедшего.

В этой аварии водитель оказался трезвым, в отличие от 157 других, которых автоинспекторы поймали за прошедшую неделю, с 16 по 22 января. При этом 14 человек попались на пьяном вождении повторно – им грозит уголовная ответственность.