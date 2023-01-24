Ставропольских полицейских наградят за спасение водителя из горящего автобуса

Сгоревший автобус на подъезде к Кисловодску. Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье к награде представят экипаж сотрудников автоинспекции, которые во время патрулирования заметили дым из-под колеса экскурсионного автобуса и остановили его. Все произошло 19 января на подъезде к Кисловодску, пассажиров в транспорте не было – обошлось без жертв.

На место были вызваны пожарные, которые потушили возгорание. Автобус, однако, едва ли подлежит ремонту после происшествия. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на совещании сообщил, что автоинспекторов надо наградить за спасение водителя.

— Тем самым они фактически спасли человеку жизнь. Обращаюсь к руководству муниципалитета, где этот случай произошел – поощрите экипаж, – сказал губернатор Ставрополья.

О том, к каким наградам представят правоохранителей, не сообщается. По всей видимости, руководство муниципалитета самостоятельно решит, как поощрить автоинспекторов за оказанную водителю помощь.