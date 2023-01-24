Автоинспекторы 24 и 25 января проверят техническое состояние транспорта Ставрополья

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

На Ставрополье проводят операцию «Техническая неисправность», целью которой стала проверка технического состояния транспорта в регионе. А повод такой – ситуация с аварийностью в крае сложилась негативная. Аварии часто происходят из-за неисправностей, как это произошло, например, с туристическим автобусом в Кисловодске.

— Практически в каждом пятом ДТП сопутствующей причиной является техническая неисправность, такая как внесение несанкционированных изменений в конструкцию автомобиля, неисправность рулевой и тормозной систем, внешних световых приборов, износ протектора шин, установка резины с разным рисунком протектора и так далее, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь на территории Ставрополья 24 и 25 января автоинспекторы будут проводить рейд, в который привлекут сотрудников пунктов технического осмотра. Специалисты будут подтверждать или опровергать нарушения, сотрудники в свою очередь выписывать или не выписывать протоколы.

Также автоинспекторы могут запретить ездить на транспорте, если у него окажется неисправна тормозная, рулевая система или тяговое оборудование. В обязательном порядке проверят автобусы, маршрутки и пассажирские такси.