Билайн улучшил связь в столице Карачаево-Черкессии

В 2022 году в КЧР улучшилась связь не только в столице, но и в туристических поселках горного кластера. Фото: beeline.ru

Билайн улучшил качество связи и расширил сеть 4G в городе Черкесске, чтобы клиенты билайн могли оставаться на связи и пользоваться современными сервисами. Новые базовые станции оператор построил около парков: «Центральный», «Победы», «Зеленый Остров». Связь улучшена для жителей 10 улиц города: в районе проспекта Ленина, на улицах Первомайская, Лермонтова, Космонавтов, Тюленина, Горького, Ворошилова, Западная, Спортивная, Международная.

«В 2022 году в Карачаево-Черкесской Республике улучшили связь не только в столице, но и в туристических поселках горного кластера. Благодаря развитию сети абоненты билайн могут оставаться на связи, выбирая самые разные способы коммуникации: отправлять аудиосообщения в мессенджерах, пользоваться видео звонками или другими сервисами. Например, в декабре 2022 года в Черкесске клиенты билайн использовали на 32% больше интернет-трафика, чем в декабре 2021 года. В наших планах на 2023 год - дальнейшее расширение покрытия сети и увеличение скорости мобильного интернета», - прокомментировал руководитель по Карачаево-Черкесской Республике билайна Мурат Аджиев.

Напомним, накануне зимнего сезона 2022-2023 билайн построил новые базовые станции в курортных поселках Архыз, Романтик и Домбай. Оператор улучшил связь вдоль канатных дорог, чтобы пользователи могли в режиме реального времени делиться своими впечатлениями об активном отдыхе в горах. Базовые станции расположены на высоте 2500 метров над уровнем моря (п. Домбай), 1750 м (п. Романтик) и 1450 м (п. Архыз). В результате пиковая скорость мобильного интернета на некоторых курортах достигает 100 Мбит/с.

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