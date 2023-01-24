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НовостиОбщество24 января 2023 13:20

Для онкобольных на Ставрополье приобретут лекарства на 100 млн рублей

Спецоперация не повлияла на поставки медикаментов
Данил Юрков

На Ставрополье для онкобольных приобретут лекарства на 100 млн рублей, при этом поставки продолжаются, а специальная военная операция не повлияла на закупку медикаментов.

Обеспокоенные граждане с диабетом и онкологией опасались проблем из-за санкций, однако министр здравоохранения региона Владимир Колесников заверил, что лекарства будут..

— Дефицита не будет, вошли в процедуру торгов. Мы ведем мониторинг наличия лекарственных препаратов как в лечебных учреждениях, так и у пациентов, которые требуют обеспечения по льготе, – рассказал Владимир Колесников.

Лекарства для онкобольных закупают на 100 млн, а для больных с эпилепсией, гипертонией, сахарным диабетом и другими заболеваниями выделили более 200 млн. По словам министра, проблем с получением медикаментов возникнуть не должно.

Также напомним, что заболевших с пневмонией на Ставрополье стало вдвое больше. Грипп пришел в регион раньше ожидаемого – в декабре вместо февраля-марта.