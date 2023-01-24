Для онкобольных на Ставрополье приобретут лекарства на 100 млн рублей

На Ставрополье для онкобольных приобретут лекарства на 100 млн рублей, при этом поставки продолжаются, а специальная военная операция не повлияла на закупку медикаментов.

Обеспокоенные граждане с диабетом и онкологией опасались проблем из-за санкций, однако министр здравоохранения региона Владимир Колесников заверил, что лекарства будут..

— Дефицита не будет, вошли в процедуру торгов. Мы ведем мониторинг наличия лекарственных препаратов как в лечебных учреждениях, так и у пациентов, которые требуют обеспечения по льготе, – рассказал Владимир Колесников.

Лекарства для онкобольных закупают на 100 млн, а для больных с эпилепсией, гипертонией, сахарным диабетом и другими заболеваниями выделили более 200 млн. По словам министра, проблем с получением медикаментов возникнуть не должно.

Также напомним, что заболевших с пневмонией на Ставрополье стало вдвое больше. Грипп пришел в регион раньше ожидаемого – в декабре вместо февраля-марта.