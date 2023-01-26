На трассы Ставрополья 26 января опустился туман

Сегодня, 26 января, с самого утра на трассы Ставропольского края опустился густой туман, ограничивающий видимость в движении. Пресс-служба госавтоинспекции Ставрополья сообщает о непогоде на дороге «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

— Нефтекумский участок. Всем, кто собирается в поездку в направлении округа - стоит быть внимательными, так как видимость на дороге ограничена туманом, – сообщает ведомство. О тумане в других частях региона информации нет.

Водителям следует быть осторожными на дороге, так как пониженная видимость может стать причиной аварии. Стоит снизить скорость и внимательно следить за ситуацией на дороге.

Хотя за прошедшие сутки, по данным госавтоинспекции, на Ставрополье произошла всего одна авария с участием мотоцикла и автомобиля. Водитель мототранспорта был без экипировки и попал в больницу с многочисленными травмами. У него не оказалось прав нужной категории. Проводится проверка.