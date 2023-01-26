Мотоциклист попал в больницу с тяжелыми травмами после аварии на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильном на Ставрополье вчера, 25 января ближе к полуночи произошла авария мотоцикла и автомобиля. Несмотря на зимнее время года, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, такие происшествия имеют место быть.

По предварительным данным, на улице Доваторцев водитель мотоцикла «Хонда» не выдержал боковой интервал и врезался в «Шкоду Октавию». С тяжелой травмой головы и многочисленными травмами тела 24-летнего мотоциклиста увезли в больницу. Травмы обусловлены отсутствием экипировки.

— Кроме того, выяснилось, что водительских прав необходимой категории для управления мототранспортом у пострадавшего нет. Был ли он трезв – покажет проведенный биозабор крови, – сообщает госавтоинспекция.

Также сегодня, 26 января, на трассе Ставрополья опустился сильный туман. Автоинспекторы просят быть внимательными на дороге.