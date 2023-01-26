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НовостиПроисшествия26 января 2023 6:40

Мотоциклист попал в больницу с тяжелыми травмами после аварии на Ставрополье

У водителя двухколесного транспорта не оказалось ни экипировки, ни прав нужной категории
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильном на Ставрополье вчера, 25 января ближе к полуночи произошла авария мотоцикла и автомобиля. Несмотря на зимнее время года, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, такие происшествия имеют место быть.

По предварительным данным, на улице Доваторцев водитель мотоцикла «Хонда» не выдержал боковой интервал и врезался в «Шкоду Октавию». С тяжелой травмой головы и многочисленными травмами тела 24-летнего мотоциклиста увезли в больницу. Травмы обусловлены отсутствием экипировки.

— Кроме того, выяснилось, что водительских прав необходимой категории для управления мототранспортом у пострадавшего нет. Был ли он трезв – покажет проведенный биозабор крови, – сообщает госавтоинспекция.

Также сегодня, 26 января, на трассе Ставрополья опустился сильный туман. Автоинспекторы просят быть внимательными на дороге.