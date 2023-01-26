Пункт отбора на военную службу по контракту развернут в ставропольском музее

В Ставрополе в субботу, 28 января, в 12:00 на территории музея «Моя страна. Моя история» будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту 1 разряда.

Вместе с этим там же пройдет военно-патриотическую акция «Сила в правде Z», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. На мероприятии выступят творческие коллективы города. Точная программа не сообщается.

— Должностные лица пункта отбора разъяснят порядок поступления на военную службу по контракту, расскажут об условиях ее прохождения. Здесь кандидаты смогут подать заявление, а также пройти первичные мероприятия, – сообщает ведомство.

Тем временем сегодня, 26 января, в Ставрополе пожарные тушат возгорание в цехе по изготовлению металлоизделий. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших на данный момент нет.