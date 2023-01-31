На «Невинномысском Азоте» внедрен современный тренажерный комплекс

Сотрудники предприятия будут отрабатывать навыки правильного и безопасного выполнения типовых рабочих операций. Фото: АО «Невинномысский Азот»

В учебном центре «Невинномысского Азота» (предприятие «ЕвроХима») введен в опытно-промышленную эксплуатацию новый тренажерный комплекс. Здесь сотрудники предприятия будут отрабатывать навыки правильного и безопасного выполнения типовых рабочих операций по направлениям «Механика», «Технология и производство», «Энергетика», «Метрология», «Охрана труда и промышленная безопасность».

Тренажерный комплекс оборудован на территории промплощадки, состоит из современных мастерских, классов теоретического обучения и учебного полигона. Учебный полигон представляет собой трехуровневую установку, на которой смонтированы электродвигатели, насосы, емкостное оборудование, трубопроводы с фланцевыми соединениями и запорной арматурой, анкерные линии.

Современный тренажерный комплекс на «Невинномысском Азоте» - первый шаг в рамках трансформации процесса подготовки производственного персонала. Фото: АО «Невинномысский Азот»

Оборудование и технологические среды приближены к условиям реального производства и подобраны таким образом, чтобы сделать процесс обучения максимально эффективным для формирования и оттачивания навыков выполнения работ.

Обучение на тренажерном комплексе проводится в малых группах численностью до 10 человек. Это позволяет тренеру уделить время каждому ученику, а обучающимся - больше времени посвятить выполнению практических заданий. Первая группа слесарей – ремонтников централизованного цеха ремонта и технического обслуживания технологического оборудования, зданий и сооружений – уже прошла обучение.

Обучение на тренажерном комплексе проводится в малых группах численностью до 10 человек. Фото: АО «Невинномысский Азот»

Современный тренажерный комплекс на «Невинномысском Азоте» – первый шаг в рамках трансформации процесса подготовки производственного персонала. Новый подход к обучению позволит снижать риски и повышать уровень культуры безопасного поведения как сотрудников предприятия, так и представителей подрядных организаций. Планируется, что всего здесь будут разработаны и запущены более 40 образовательных программ.