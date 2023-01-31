На Ставрополье уберут 128 резервных коек для пациентов с коронавирусом

На Ставрополье уберут 128 резервных коек для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Резервные койки для больных коронавирусом переведут в обычный режим работы на Ставрополье. В регионе, как сообщают в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края, сохраняется стабильная ситуация с вирусом.

Так как уровень заболеваемости не растет, а смертность остается на «рекордных минимальных значениях», губернатор Ставрополья дал распоряжение о переводе 128 резервных коек в обычный режим работы.

— Койки, выделенные под работу с коронавирусной инфекцией, необходимо переводить на обычный режим работы, а высвободившиеся мощности и персонал направить на решение повседневных задач, – сообщает губернатор.

Также напомним, что за прошедшую неделю с 22 по 29 января на Ставрополье коронавирусом заболел 421 человек, в том числе 33 несовершеннолетних. Медики зарегистрировали один летальный исход от заболевания.