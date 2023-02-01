Здание суда в Минеральных Водах проверили после сообщения о минировании

Фото: пресс-служба службы 112 в Минеральных водах

Сегодня, 1 февраля, поступили сообщения о минировании в Минеральных Водах. На территории Ставропольского края продолжают поступать сообщения об опасности, из-за чего приходится эвакуировать граждан и проводить проверки.

— Поступило сообщение о том, что в школах округа заложены самодельные взрывные устройства. Приняли решение эвакуировать детей, преподавателей и сотрудников, – сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

Чуть позже оказалось, что минирование в суде Минеральных Вод оказалось ложным. Проверки школ и продолжаются и могут затянуться до вечера. Также подобное сообщение поступило в Железноводск.

Также сообщение о минировании школ сегодня, 1 февраля, поступило в школы Кисловодска. Для безопасности всех вывели из потенциально опасных мест. Вчерашняя информация о минировании школьных учреждений и здания суда оказалась ложной, сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.