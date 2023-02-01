Участники СВО со Ставрополья получили вещи с продуктами и оборудование

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Из Новоселицкого округа Ставрополья для участников специальной военной операции отправили вещи, продукты и полезное оборудование. Гуманитарные конвои, по словам губернатора Владимира Владимирова, собирают и привозят главы территорий, представители правительства края.

— Всего из нашего края уже было более 200 таких выездов, из Ставрополья отправлено 3,6 тысячи тонн продуктов, воды, вещей, различного снаряжения и оснащения, – написал глава региона в социальных сетях.

Бойцам-участникам часто доставляют не только снаряжение с продуктами, но и письма от родных и близких, а также от неравнодушных граждан, которые пишут слова поддержки.

Также напомним, что из Кисловодска для военнослужащих купили и отправили «УАЗ» и снаряжение. Бойцы получили прицел ночного видения с дальномером, все необходимые жидкости для автомобиля и генераторов, сами генераторы – две штуки, инструменты для ремонта машины и рации.