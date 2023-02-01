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НовостиОбщество1 февраля 2023 17:31

В Ессентуках полиция ищет родителей потерявшегося ребенка

Малыша заметили прохожие на улице Карла Маркса
Инна МОРОЗОВА
На улице Карла Маркса в Ессентуках прохожие обнаружили маленького мальчика без сопровождения взрослых

На улице Карла Маркса в Ессентуках прохожие обнаружили маленького мальчика без сопровождения взрослых

Фото: из соцсетей

На улице Карла Маркса в Ессентуках прохожие обнаружили маленького мальчика без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Малыша доставили в отдел полиции. На вид ребенку 2 - 2,5 года. Он не разговаривает.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают родителей или законных представителей мальчика.

Всех, кто располагает данной информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (87934) 6-16-01 или 02 (102 с мобильного телефона).

Также информацию о ребенке передали во все образовательные учреждения Ессентуков.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье нашли мать, год назад убившую и закопавшую новорожденную дочь.