В Ессентуках полиция ищет родителей потерявшегося ребенка

На улице Карла Маркса в Ессентуках прохожие обнаружили маленького мальчика без сопровождения взрослых Фото: из соцсетей

На улице Карла Маркса в Ессентуках прохожие обнаружили маленького мальчика без сопровождения взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Малыша доставили в отдел полиции. На вид ребенку 2 - 2,5 года. Он не разговаривает.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают родителей или законных представителей мальчика.

Всех, кто располагает данной информацией, просят сообщить по телефонам: 8 (87934) 6-16-01 или 02 (102 с мобильного телефона).

Также информацию о ребенке передали во все образовательные учреждения Ессентуков.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье нашли мать, год назад убившую и закопавшую новорожденную дочь.