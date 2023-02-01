В Ессентуках нашли родителей потерявшегося мальчика

В Ессентуках полицейские установили родителей малыша, который потерялся.
Фото: СОЦСЕТИ
В Ессентуках полицейские установили родителей малыша, который потерялся. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции города.
- Сотрудниками отдела МВД России по городу Ессентуки установлено местонахождение родителей ребенка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении.
Напомним, ребенка в возрасте двух - двух с половиной лет заметили на улице Карла Маркса прохожие. Мальчик был один.
Его доставили в отдел полиции. Он не разговаривал.
Информацию о потерявшемся малыше передали во все образовательные учреждения Ессентуков. Полиция приступила к поискам родителей или законных представителей ребенка.