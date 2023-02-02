В школы Минеральных Вод 2 февраля пришло сообщение о минировании

В Минеральные Воды 2 февраля поступило сообщение о минировании школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 февраля, в Минеральных Водах на Ставрополье на электронную почту управления образования пришло сообщение о минировании школ. Спецслужбы и органы безопасности выдвинулись на место с проверкой зданий, людей эвакуируют.

— На электронную почту нашего управления образования пришло письмо с сообщением о том, что школы города заминированы.Службы и органы безопасности уже выехали на место для обследования зданий, – сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в социальных сетях.

Такие же сообщения поступали в муниципалитет и вчера, 1 февраля. Вместе со школами угрожали минированием здания городского суда. После обследования оказалось, что взрывпакета в суде Минеральных Вод не было. Проверки школ затянулись до вечера, однако угроза тоже оказалась ложной.