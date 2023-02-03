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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 17:48

Женщина погибла в лобовом столкновении на трассе Ставрополья

Смертельное ДТП произошло в Александровском округе
Инна МОРОЗОВА
Удар был такой силы, что легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

Удар был такой силы, что легковой автомобиль восстановлению не подлежит.

Фото: СОЦСЕТИ

По предварительным данным, 3 февраля в 19:45 на 84-м километре автодороги «Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды» водитель автомобиля Opel Corsa выехала на встречку, где столкнулась с грузовиком Volvo.

От полученных травм 52-летняя жительница Предгорного округа скончалась на месте, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

- Стаж вождения погибшей - 5 лет, за это время она к ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. Удар был такой силы, что легковой автомобиль восстановлению не подлежит, - сказано в сообщении.

Водитель большегруза – 35-летний житель Краснодарского края – не пострадал.

На месте работают наряды ДПС, движение организовано в штатном режиме.