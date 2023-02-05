В Ставрополе 6 февраля пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества

Фото: http://stavddt.ru/

Завтра, 6 февраля, в Ставрополе в дворце детского творчества будут проведены мероприятия ко Дню защитника Отечества. Школьники могут стать участниками смотра-конкурса военно-патриотической работы «С любовью к Родине» и конкурса боевых листков среди отрядов юнармейцев.

— В этот день на сцене дворца ученикам городских школ покажут постановку «Ночные ведьмы». Актрисы театра-студии «Слово» представят спектакль, основанный на реальных событиях Великой Отечественной войны, – сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Постановка посвящена летчицам 46-го гвардейского полка бомбардировочного авиационного полка. За их ночные вылеты, наносящие большой урон врагу во времена ВОВ, немцы прозвали летчиц «ночными ведьмами». Спектакль начнется в 14:00.

Кроме того, в конце недели во дворце проведут открытое личное первенство по дзюдо «Праздник белых кимоно». В соревнованиях примут участие мальчики и девочки в 12 весовых категориях. Время проведения не называется.

О том, что надеть для похода на мероприятия, стоит подумать, так как начало недели на Ставрополье начнется с морозов и снегопада. Синоптики прогнозируют, что температура упадет до -9, а поднимется лишь до -1.