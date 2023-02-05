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НовостиОбщество5 февраля 2023 12:42

Волонтеры со Ставрополья передали продукты и письма для бойцов СВО

Жители села Пелагиада отправили вкусный, по словам военнослужащего, борщ
Данил ЮРКОВ
Со Ставрополья в зону СВО волонтеры отправили продукты и письма

Со Ставрополья в зону СВО волонтеры отправили продукты и письма

Фото: Александр КОЦ

Со Ставропольского края в зону специальной военной операции волонтеры отправили продуктовые наборы и письма военнослужащим. Как сообщает Министерство обороны России, письма передали из школ и юнармейских отрядов.

Кроме того, дети помогли приготовить и упаковать еду для военнослужащих. Теплая пища для бойцов, как они сами говорят, «просто необходима». Участник спецоперации сказал, что им прислали вкусный борщ.

— Жители села Пелагиада делают вот такие прекрасные борщи. Порция заваривается. Ребятам очень нравится. Вкусный, обалденный борщик. Просто горячее сейчас, в нашу погоду, в такое время просто необходимо. Люди помогают, – рассказал военнослужащий.

Также напомним, что в Ставрополе 6 февраля пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества. Школьникам покажут постановку «Ночные ведьмы», а также пройдет конкурс боевых листков среди отрядов юнармейцев.