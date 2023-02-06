За неделю с 29 по 5 февраля коронавирусом на Ставрополье заболели 546 человек

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края

На Ставрополье за прошедшую неделю с 29 по 5 февраля 329 человек выздоровели от коронавируса, при этом еще 546 заболели, в том числе 57 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 66 пациентам, среди которых семь детей. Медики за всю неделю не зарегистрировали ни одного летального исхода от заболевания.

— Из-под наблюдения врачей были выписаны 329 человек. Заболеваемость, как и неделей ранее, остается на минимальных отметках. Между тем, помнить о мерах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в социальных сетях.

Вакцинация против коронавируса продолжается. За последнюю неделю первый компонент вакцины получили 5216 человек, а полный курс иммунизации прошли 2137 человек. Получить вакцину по-прежнему можно в медицинских учреждениях.

Также напомним, что новая рабочая неделя на Ставрополье начнется с мороза и снега. Температура воздуха упадет до -9 и не поднимется выше -1.