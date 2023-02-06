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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 9:16

После массовой аварии с 23 автомобилями на трассе Ставрополья началась проверка

На обледеневшей от непогоды дороге водители не смогли вовремя остановиться
Данил ЮРКОВ
После 16 аварий с участием 23 автомобилей на трассе Ставрополья будет проведена проверка

После 16 аварий с участием 23 автомобилей на трассе Ставрополья будет проведена проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

На дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» в Ставропольском крае 16 аварий с участием 23 автомобилей не осталась без внимания. ДТП произошли из-за ухудшения погодных условий – гололед на дороге не позволил машинам остановиться вовремя, до столкновения.

За проверку аварий взялась прокуратура Ставрополья. Сообщается, что машины двигались в попутном направлении. Как сообщалось ранее, после происшествия движение организовано в штатном режиме, затора и пострадавших нет.

— Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Сейчас на месте заместитель прокурора Предгорного округа координирует работу правоохранителей и контролирующих органов. Точную причину 16 аварий установят в ближайшее время.