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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 10:49

В Северной Осетии перевернулась пассажирская «Газель»

Автомобиль перевернулся, шесть пассажиров оказались в больнице
Данил ЮРКОВ

В республике Северная Осетия – Алания после аварии перевернулись и пассажирская «Газель». Автомобили двигались по дороге «Владикавказ – Чикола – Лескен 2», и водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и опрокинулся на бок.

— В результате ДТП шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение, где проходят осмотр врачей, – сообщает пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания.

О состоянии пассажиров на данный момент не сообщается. Степень повреждения маршрутки неизвестна. По факту аварии проводится проверка.

Тем временем на Ставрополье проводится проверка после 16 аварий с участием 23 автомобилей. ДТП произошли из-за ухудшения погодных условий – гололед на дороге не позволил машинам остановиться вовремя, до столкновения.