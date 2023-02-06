В Северной Осетии перевернулась пассажирская «Газель»

В республике Северная Осетия – Алания после аварии перевернулись и пассажирская «Газель». Автомобили двигались по дороге «Владикавказ – Чикола – Лескен 2», и водитель пассажирского транспорта не справился с управлением и опрокинулся на бок.

— В результате ДТП шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение, где проходят осмотр врачей, – сообщает пресс-служба МВД по республике Северная Осетия – Алания.

О состоянии пассажиров на данный момент не сообщается. Степень повреждения маршрутки неизвестна. По факту аварии проводится проверка.

Тем временем на Ставрополье проводится проверка после 16 аварий с участием 23 автомобилей. ДТП произошли из-за ухудшения погодных условий – гололед на дороге не позволил машинам остановиться вовремя, до столкновения.