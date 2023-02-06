Ставропольские спасатели достали три тысячи мертвых птиц из водохранилища

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Дундинском водохранилище на Ставрополье спасатели два дня собирали мертвых птиц, обстоятельства смерти которых до сих пор устанавливаются. Всего службы достали порядка трех тысяч тушек. Как сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края, всего было привлечено три аварийно-спасательные группы.

— К ликвидации последствий происшествия были привлечены спасатели 3 аварийно-спасательных групп ПАСС СК: Дивного, Невинномысска и Ставрополя, – пишет ведомство.

Птиц доставали вместе с ЕДДС Апанасенковского и Ипатовского округов, представителями администраций муниципалитетов, минприроды Ставрополья, сотрудниками Россельхознадзора и Службы по борьбе с болезнями животных спасатели.

Напомним, что в Апанасенковском округе Ставрополья произошла новая катастрофа. Мужчина пришел к Дундинскому водохранилищ и увидел там сотни трупов птиц. Как оказалось, тушек были тысячи. Причины их гибели устанавливаются, не исключена вероятность возбуждения новых уголовных дел за использования запрещенной отравы.