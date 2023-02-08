Автоинспекторы сказали о невозможности очистить дороги Ставрополя от снега

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В Госавтоинспекции Ставропольского края заявили о том, что из-за непрекращающихся осадков невозможно полностью очистить дороги краевой столицы. Осадки идут уже третий день, всю ночь работали 110 единиц снегоуборочной техники, однако одолеть стихию дорожникам не получилось.

— Госавтоинспекция Ставрополя обращается к водителям большегрузов с просьбой отложить поездки по городу до более благоприятных погодных условий, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона. Однако неизвестно, когда погодные условия в Ставрополе улучшатся.

На Ставрополье в ночь со среды на четверг, с 8 на 9 февраля, ожидаются 20-градусные морозы. Снег и метель продержатся в регионе как минимум до 9 февраля.

Кроме того, сегодня, 8 февраля, в Ставрополе вновь образовались 10-балльные пробки. Машины и люди на остановках стоят в ожидании, пока транспортный поток начнет ехать.