Утром 8 февраля в Ставрополе образовались 10-балльные пробки

Фото: «Яндекс.Карты»

В Ставрополе с самого утра образовались 10-балльные пробки из-за состояния дорог и обильного снегопада. Сне не прекращается в краевой столице третий день, а огромные пробки наблюдаются в городе третий раз. Ранее из-за непогоды коммунальные службы перевели в круглосуточный режим работы, а после вовсе ввели экстренное предупреждение.

После слов миндора о том, что они попытаются избежать 10 баллов на дорогах, непогода одержала верх, и граждане вновь стоят толпами на остановках рядом со стоящими в пробках автомобилях. В настоящее время заторы наблюдаются на улицах Голенева, Народной, Вавилова, проспекте Кулакова, улицах Мира и Ленина, Космонавтов, Доваторцев, Тухачевского, Западном и Восточном Обходах и других улицах.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», заторы начнут постепенно уходить к 9 часам утра, а уже в 10 пробки будут в 5 баллов. Однако сейчас не ясно, будут ли такие же пробки вечером.

Также напомним, что после обращения недовольных граждан по поводу уборки снега в Ставрополе открыли горячую линию жалоб на уборку. Теперь жители Ставрополя могут обратиться за помощью в госжилинспекцию, чтобы коммунальщики почистили возле дома.