На Ставрополье ожидаются 20-градусные морозы

Фото: Ставропольский гидрометцентр

В ночь со среды на четверг на Ставрополье ожидается мороз до -20 градусов. Снег и метель продержатся в регионе как минимум до 9 февраля. С пятницы в крае пройдут осадки местами, в Ставрополе их не предвидят.

В среду, 8 февраля, по городу пройдется метель. Пасмурная погода и ветер до 14 м/с подчеркнут непогоду. В Ставрополе, вероятно, как и сегодня, 7 февраля, будут сильные пробки. Из-за них движение по городу может оказаться парализовано.

Но уже в четверг, 9 февраля, пасмурная погода, согласно прогнозу синоптиков, будет лишь частичная. На всей территории Ставрополья будет проглядывать солнце, выглядывающее из-за облаков. Метель уйдет, а ветер стихнет.

Также напомним, что из-за сильной непогоды в Ставрополе сперва образовались 10-балльные пробки, а после все коммунальные службы перевели на круглосуточный режим работы. Остановки были забиты горожанами, которые хотели уехать.