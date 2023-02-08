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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:39

Мэр Невинномысска попросил жителей сообщать о сложностях при расчистке снега

Работа идет почти двое суток
Инна МОРОЗОВА
На борьбу со стихией брошены все коммунальные службы.

На борьбу со стихией брошены все коммунальные службы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Невинномысска Михаил Миненков обратился к жителям города. Он призвал недовольных уборкой горожан сообщать ему о «сложных ситуациях со снегом».

- Будем разбираться, - заявил градоначальник.

Мэр заверил горожан, что там, где еще не почищено, обязательно почистят. Он подчеркнул, что работы идут уже двое суток.

Также Михаил Миненков рекомендовал жителям Невинномысска извлечь плюсы из зимней погоды: лепить снеговиков и гулять по заснеженным улицам.

Напомним, снегопад в Невинномысске продолжается вторые сутки. На борьбу со стихией брошены все коммунальные службы.

Ранее сообщалось, что МЧС Ставрополья объявило экстренное предупреждение 8 февраля из-за сильного снегопада.