Мэр Невинномысска попросил жителей сообщать о сложностях при расчистке снега

На борьбу со стихией брошены все коммунальные службы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Невинномысска Михаил Миненков обратился к жителям города. Он призвал недовольных уборкой горожан сообщать ему о «сложных ситуациях со снегом».

- Будем разбираться, - заявил градоначальник.

Мэр заверил горожан, что там, где еще не почищено, обязательно почистят. Он подчеркнул, что работы идут уже двое суток.

Также Михаил Миненков рекомендовал жителям Невинномысска извлечь плюсы из зимней погоды: лепить снеговиков и гулять по заснеженным улицам.

Напомним, снегопад в Невинномысске продолжается вторые сутки. На борьбу со стихией брошены все коммунальные службы.

Ранее сообщалось, что МЧС Ставрополья объявило экстренное предупреждение 8 февраля из-за сильного снегопада.