«Россети Северный Кавказ» в 2022 году предотвратили хищения электроэнергии на сумму более полумиллиарда рублей

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты группы «Россети Северный Кавказ» в 2022 году пресекли в регионах СКФО 4 555 случаев хищения электроэнергии объемом почти 145 млн киловатт-часов. Это на 500 фактов превышает показатель предшествующего года. Стоимость «украденного» за год энергоресурса оценивается в 569 млн рублей.

На безучетное энергопотребление приходится 2 559 нарушений: вмешательство в работу счетчиков, «скрытая» проводка и «набросы» на линии электропередачи. Еще 1 996 фактов – использование электрической энергии в отсутствие заключенного договора энергоснабжения.

Более 50 % всех хищений, выявленных в регионах Северного Кавказа, приходится на Республику Дагестан – здесь зафиксировано 2 670 случаев энерговоровства на сумму 377,6 млн рублей.

Основной упор специалисты сделали на рейдовые мероприятия с контрольным съемом показаний счетчиков и обследованием сетевых объектов. К борьбе с энерговоровством энергокомпания активно привлекает представителей правоохранительных органов, средства массовой информации, общественность.

Упорная работа позволяет предприятию сократить потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов на электроэнергию, а также повысить качество и надежность электроснабжения, увеличивая финансирование производственных программ.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что энерговоровство может привести к печальным последствиям: домам нарушителей и их соседей всегда грозит опасность возгорания.

Кроме того, неучтенное потребление влечет и гражданско-правовые последствия: административную, а в случае причинения крупного вреда – уголовную ответственность. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к сетям, а также самовольное использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. руб.; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.