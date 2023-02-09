Пожар в здании спортцентра в Кисловодске полностью ликвидировали

Пожар в здании «Южного федерального центра спортивной подготовки» полностью ликвидировали в 19:48 по московскому времени.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возгорание произошло в котельной на цокольном этаже.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В работе были задействованы 80 человек и 25 единиц техники.

Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) сняли с хутора Петровского на Ставрополье.