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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 17:52

Пожар в здании спортцентра в Кисловодске полностью ликвидировали

Были задействованы 80 человек и 25 единиц техники
Инна МОРОЗОВА

Пожар в здании «Южного федерального центра спортивной подготовки» полностью ликвидировали в 19:48 по московскому времени.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возгорание произошло в котельной на цокольном этаже.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В работе были задействованы 80 человек и 25 единиц техники.

Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) сняли с хутора Петровского на Ставрополье.