Пожар в здании спортцентра в Кисловодске полностью ликвидировали

Пожар в здании «Южного федерального центра спортивной подготовки» полностью ликвидировали в 19:48 по московскому времени.
В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возгорание произошло в котельной на цокольном этаже.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В работе были задействованы 80 человек и 25 единиц техники.
Пожару был присвоен второй ранг сложности.
Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) сняли с хутора Петровского на Ставрополье.