Самолет из Москвы не долетел до Ставрополя из-за непогоды

Аэропорт Ставрополя (синяя отметка) не смог принять рейс SU 1364 Фото: Flightradar

13 февраля в 18:20 в Ставрополе должен был приземлиться самолет Airbus A320-214 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы. Но это не произошло.

Из российской столицы рейс SU 1364 вылетел с небольшой задержкой — в 14:59 вместо 14:35 по расписанию. Полет проходил в штатном режиме, но примерно за час до посадки экипаж предупредил пассажиров, что в Ставрополе борт сесть не сможет. Причина — непогода.

Самолет смог принять аэропорт Минеральных Вод, который находится примерно в 185 км от краевого центра. Согласно данным сервиса Flightradar, воздушное судно приземлилось в 18:20 по московскому времени.

Прилетевших людей встретили представители авиакомпании. Они сообщили, что добраться до Ставрополя можно будет на специально выделенном автобусе. Из Минвод он выехал около семи часов вечера. Учитывая сложную ситуацию на дорогах в крае, до места назначения он доберется после 21 часа.