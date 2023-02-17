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НовостиОбщество17 февраля 2023 15:59

10-балльные пробки образовались в Ставрополе вечером 17 февраля

Движение затруднено из-за снегопада
Инна МОРОЗОВА
Заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Ленина, Розы Люксембург и других.

Заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Ленина, Розы Люксембург и других.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в пятницу 17 февраля в краевой столице образовались 10-балльные пробки.

Заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Ленина, Розы Люксембург, Маршала Жукова, Льва Толстого, Краснофлотской, Доваторцев, Шпаковской, Кулакова и на пересечении улиц Пирогова-45-я Параллель.

Движение затруднено из-за сильного снегопада. Напомним, на Ставрополье в связи с этим объявили штормовое предупреждение с 16:00 17 февраля до утра 18 февраля.