Ямочный ремонт дорог на Ставрополье завершат до 1 мая

Глава Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что ямочный ремонт необходимо завершить до 1 мая.
Фото: Тимур ХАНОВ.
На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края обсудили сроки завершения ямочного ремонта дорог.
Несколько муниципалитетов региона уже заключили соответствующие контракты.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что ямочный ремонт необходимо завершить до 1 мая. Он отметил, что завершение работ в указанный срок должно быть правилом для каждого руководителя муниципалитета.
- Планируйте работы в такие сроки и начинайте думать о планировании ямочного ремонта на 2024 год, - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что шесть населенных пунктов останутся без воды из-за прорыва трубы в Пятигорске.