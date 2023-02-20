Ямочный ремонт дорог на Ставрополье завершат до 1 мая

Глава Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что ямочный ремонт необходимо завершить до 1 мая. Фото: Тимур ХАНОВ.

На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края обсудили сроки завершения ямочного ремонта дорог.

Несколько муниципалитетов региона уже заключили соответствующие контракты.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров подчеркнул, что ямочный ремонт необходимо завершить до 1 мая. Он отметил, что завершение работ в указанный срок должно быть правилом для каждого руководителя муниципалитета.

- Планируйте работы в такие сроки и начинайте думать о планировании ямочного ремонта на 2024 год, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что шесть населенных пунктов останутся без воды из-за прорыва трубы в Пятигорске.