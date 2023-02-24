В 30 км от Владикавказа зафиксировали землетрясение в 3,1 балла

Очаг землетрясения находился на глубине пяти километров. Фото: скриншот Яндекс-Карты.

Землетрясение магнитудой 3,1 балла в 30 километрах от Владикавказа и в семи километрах от Алагира зафиксировал 23 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

В сообщении отмечается, что подземные толчки произошли в 22:26 по московскому времени, а эпицентр землетрясения находился на глубине пяти километров. Исходя из данных координат - очаг расположен в Хаталдонском сельском поселении Алагирского района Северной Осетии. Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о землетрясении, толчки которого ощутили жители и других республик СКФО, Ставрополья, Грузии и Азербайджана. Это мощное землетрясение ощутил весь Дагестан - 8 декабря 2022 года.