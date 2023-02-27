На Ставрополье с начала 2023 года приобрели квартиры для 67 детей-сирот

40 квартир приобрели в Ставрополе, 18 – в Пятигорске и 9 - в Железноводске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году 410 детей-сирот в Ставропольском крае получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Для 67 из них уже приобрели квартиры.

40 квартир приобрели в Ставрополе, 18 – в Пятигорске и 9 - в Железноводске.

На покупку жилья из краевой казны в этом году выделят более миллиарда рублей. Первоочередное внимание будет уделено участникам специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что глава Ставрополья Владимир Владимиров потребовал наказать виновников массовой гибели птиц. Причина смерти пернатых устанавливается.