Капремонт Шпаковского водопровода на Ставрополье завершат в 2023 году

«Ставрополькрайводоканал» планирует начать работы весной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй этап модернизации Шпаковского водовода в Ставропольском крае планируют завершить в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На эти цели направят 250 млн рублей – в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

«Ставрополькрайводоканал» планирует начать работы весной. Предстоит заменить проблемные участки трубопровода общей протяженностью 21 км.

Благодаря капремонту Шпаковского водопровода решится проблема дефицита воды для более 30 тыс. жителей в 13 населенных пунктах Ставрополья.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье с начала 2023 года приобрели квартиры для 67 детей-сирот.