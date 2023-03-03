Прокуратура не нашла акта вандализма в некрополе Кисловодска

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске после появления информации о вандализме в некрополе, расположенном возле Вечного огня и мемориала «Солдатам Родины», правоохранительные органы начали работать.

Сначала следователи опровергли акт вандализма на территории и рассказали, что ненадлежащий уход мог стать причиной, по которой разрушились старые памятники. Официального комментария от администрации Кисловодска пока что нет.

— В настоящее время проведена трасологическая экспертиза, по результатам которой установлено, что металлические таблички от надгробных плит открепились в виду износа конструкций, механических повреждений не имеется, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Одновременно с этим ведомство проводит проверку уполномоченных должностных лиц по вопросу соблюдения требований законодательства об охране места захоронения участников ВОВ.