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НовостиПроисшествия5 марта 2023 6:44

4 марта в Ставропольском крае произошло одно ДТП

Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции
Анфиса КИМЕНИНИКО
Три ставропольца сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Три ставропольца сели за руль в нетрезвом виде повторно.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Ставрополье за минувшие сутки произошло 1 ДТП, в котором пострадал один человек. Погибших нет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края. Сотрудники ДПС за минувшие сутки отстранили от вождения 24 водителей с признаками опьянения, а еще три ставропольца сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала сообщала, что в Ставрополе задержали уснувшего за рулем пьяного водителя автобуса. Мужчина может лишиться прав на два года