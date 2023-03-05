4 марта в Ставропольском крае произошло одно ДТП

Три ставропольца сели за руль в нетрезвом виде повторно. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Ставрополье за минувшие сутки произошло 1 ДТП, в котором пострадал один человек. Погибших нет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края. Сотрудники ДПС за минувшие сутки отстранили от вождения 24 водителей с признаками опьянения, а еще три ставропольца сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Напомним, ранее «КП-Ставрополь» писала сообщала, что в Ставрополе задержали уснувшего за рулем пьяного водителя автобуса. Мужчина может лишиться прав на два года