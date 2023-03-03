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НовостиОбщество3 марта 2023 15:47

В Ставрополе задержали уснувшего за рулем пьяного водителя автобуса

Мужчина может лишиться прав на два года
Инна МОРОЗОВА
27-летний водитель не мог вспомнить, по каким улицам проходит его маршрут.

27-летний водитель не мог вспомнить, по каким улицам проходит его маршрут.

Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ставрополя сообщили в полицию о пьяном водителе автобуса №48 на остановке.

Когда прибыли сотрудники Госавтоинспекции, мужчина спал за рулем. Пассажиров в автобусе не было.

27-летний водитель не мог вспомнить, по каким улицам проходит его маршрут. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

На мужчину составили административный материал. Он может лишиться прав на два года.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске девятилетнюю девочку сбили рядом с пешеходным переходом.