В Дагестане леопард вновь попал в объектив фотоловушек

Леопарда снова заметили в заповеднике Дагестана. Фото: Минприроды Дагестана.

В Минприроды Дагестана рассказали, что им вновь удалось сфотографировать редкого переднеазиатского леопарда. Хищник попал в объектив фотоловушки в Хунзахском природном парке.

Это не первый раз, когда редкую дикую кошку удается запечатлеть в горах Дагестана. Фотоловушки неоднократно фиксировали появление переднеазиатского леопарда, занесенного в Красные книги РФ и РД.

- Судя по всему природный парк, стал излюбленным местом обитания леопарда. Подтверждением тому являются и новые снимки, сделанные буквально на днях, - прокомментировали появление леопарда в горах республики в ведомстве. Ранее «КП-Северный Кавказ писала», что обнаружение леопарда в Дагестане указывает на то, что в этих местах есть хорошая и разнообразная кормовая база с весьма благоприятными защитными функциями. Также в этих заповедных местах совсем нет людей.