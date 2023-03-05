В Дагестане зафиксировали землетрясение 3,6

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло 5 марта в 3.36 в районе Каспийского моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Дагестане зафиксировали очередное землетрясение. Его магнитуда составила - 3,6, а произошло оно 5 марта 2023 года в 3.36 по московскому времени в районе Каспийского моря.

Об этом рассказали на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сайта, сам эпицентр находился западнее берега Каспийского моря, в точке с координатами 42.07 N; 48.12 E. Ближайшим городом от очага землетрясения оказался Дербент, который расположен в 14 километрах от эпицентра. Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала о землетрясении магнитудой 3,1 балла в 30 километрах от Владикавказа и в семи километрах от Алагира. Его зафиксировал 23 февраля Европейский средиземноморский сейсмологический центр.