В Минераловодском округе легковой автомобиль насмерть сбил пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставрополья накануне, примерно в 23:10, в селе Левокумка произошла авария, в которой погиб пешеход. Предварительно, водитель «Оки» сбил гражданина, переходившего дорогу не по пешеходному переходу и вне видимости автомобилиста.

— От полученных травм пешеход погиб, личность мужчины устанавливается. Автомобилем управлял 22-летний житель округа, который был трезв, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель имеет стаж вождения в 3,5 года, за последние два года его трижды штрафовали за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается.

Также на Ставрополье разыскивается водитель, который сбил пешехода и оставил его на месте ДТП. Автомобилист не сообщил ни полиции, ни медикам о происшествии, а просто уехал.