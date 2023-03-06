Водитель маршрутки в Ставрополе пытался заехать на заправку и попал в аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе накануне водитель маршрутки после смены ехал по улице Объездной и решил заправить автомобиль. Поворачивая налево в сторону заправки он не предоставил преимущество водителю «Хендэ Гетц», который ехал на встречу. Произошло столкновение.

— С травмами головы госпитализированы 41-летняя водитель и 15-летняя пассажирка иномарки. Водитель микроавтобуса, 53-летний местный житель, в ДТП не пострадал, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, степень ответственности участников выясняется.

Также проверка проводится по факту смертельного ДТП в Минераловодском округе: водители «Оки» не заметил пешехода, переходившего в неположенном месте, и сбил его. Личность погибшего мужчины устанавливается.