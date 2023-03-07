В Кисловодске 8 марта на курортном бульваре Чебурашка и Гена будут дарить цветы

Гена и Чебурашка подарят тысячу тюльпанов к 8 марта в Кисловодске Фото: Андрей АБРАМОВ

На курортном бульваре в Кисловодске 8 марта в 12:00 Чебурашка и Гена будут дарить цветы. Они подарят женщинами больше тысячи тюльпанов, рассказал в социальных сетях мэр города-курорта Евгений Моисеев.

— Мы хотим, чтобы в этот день, главным украшением Курортного бульвара стали не только красивые цветы, но и счастливые улыбки наших женщин, – написал Евгений Моисеев в социальных сетях.

Погода 8 марта позволит погулять по улицам, так как на Ставрополье в праздник ожидается потепление до +18 градусов. Солнечная погода порадует ставропольцев, а ветер не будет сильно дуть – все для праздничного настроения.